Publiziert am 20.05.2025

2020 hatte das Bündner Medienunternehmen Somedia zusammen mit Speed-U-Up aus Innsbruck die Speed-U-Up Schweiz gegründet. Ziel der Agentur ist es, die Digitalisierung im Alpentourismus voranzutreiben (persoenlich.com berichtete).

Seitdem konnte die Schweizer Tochtergesellschaft ihren Umsatz verdoppeln, wie es in einer Mitteilung heisst. Im Rahmen einer Neustrukturierung übernimmt nun die österreichische Muttergesellschaft die bisher von Somedia gehaltene Mehrheit. Im Gegenzug erhöht Somedia ihre Beteiligung an der Holding auf 20 Prozent.

Neu in den Verwaltungsrat der Schweizer Einheit wurden gewählt: Eva Hänel (Präsidentin, Speed U Up GmbH), Frank Wiedemann ( Somedia AG), Adrian Huwyler (BrightPlaces GmbH) und Sven Thoenes (Kapthon AG). Gemeinsam wollen sie den Fokus auf datengetriebenes Marketing, Content, Performance und KI-gestützte Kommunikation weiter schärfen – insbesondere in den Sektoren Tourismus, Gesundheit, Infrastruktur, Mobilität und Energie, heisst es weiter. Es wird einen neuen Standort in Chur geben. Der Umzug ist für anfangs Juni 2025 geplant. Ein zweiter Standort in der Region Zürich wird evaluiert. (pd/spo)