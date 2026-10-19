Publiziert am 19.10.2026

Swissolar, der Fachverband für Sonnenenergie, hat ein neues Erscheinungsbild. Entwickelt hat es Noord. Die Agentur aus Bern verantwortet laut eigener Mitteilung Positionierung, Leitidee, Markenbotschaft und das gesamte Corporate Design. Erste Anwendungen sind bereits im Einsatz. Offiziell präsentiert der Verband den Auftritt am 20. Oktober zum Auftakt seines Batteriekongresses im Trafo in Baden.

Ausgangspunkt für das Redesign war laut Noord die wachsende Rolle der Solarenergie in der Stromversorgung, mit der Speicherung und Steuerung wichtiger würden. Swissolar will sich deshalb stärker für technologieübergreifende Ansätze und Akteure öffnen. Die Markenbotschaft «Selbstverständlich Solar» soll gemäss Noord für eine Branche stehen, deren Lösungen ein selbstverständlicher Teil der Energieversorgung werden. Zugleich soll sie die Anliegen des Verbands über die Fachwelt hinaus tragen.

Das Logo ist als variables System aus Linien angelegt. Diese sollen laut der Agentur die vielen dezentralen Elemente eines Energiesystems darstellen und über die Sonne als Branchensymbol hinausgehen. Mit einer eigens entwickelten App lässt sich das Logo konfigurieren, vom zurückhaltenden Absender auf Geschäftsdrucksachen bis zur Fläche auf Plakaten. Prägend sei dabei der Name Swissolar selbst. Die Farben sind Violett und Gelb, ergänzt durch Schwarz und Weiss. Damit soll sich der Verband von seinen Mitgliedern und anderen Anbietern abheben.

Noord gestaltete zudem digitale und gedruckte Anwendungen sowie Vorlagen für die tägliche Kommunikation. Bei der neuen Website lag die Art Direction bei Noord, die technische Umsetzung bei Dachcom. Für Energie Schweiz, das Programm des Bundesamts für Energie, hatte die Agentur 2021 einen neuen Auftritt entwickelt (persoenlich.com berichtete). (pd/nil)