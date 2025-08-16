Publiziert am 16.08.2025

Wie viele Mitarbeitende in Zürich tätig sein werden und wo sich der Firmenstandort befinden wird, hat das Unternehmen bisher nicht kommuniziert, schreibt die NZZ. Für Zürich habe die Firma aus San Francisco futuristische Pläne.



Der Fokus für die Limmatstadt liege auf künstlicher Intelligenz und Machine Learning, schrieb der Chef-Technologe von Pinterest, Matt Madrigal, gemäss der Zeitung auf Linkedin. Sowohl Matthias Zehnder wie Mirjam Wattenhofer, die neu bei Pinterest tätig sind, sind ex-Googler. Beide waren praktisch seit den Anfängen von Google in Zurich dabei. (sda/spo)