Am 7. April 2022 werden zum 22. Mal die Best of Swiss Web Awards verliehen (persoenlich.com berichtete). Diese Projekte haben sich im Jurierungsprozess von insgesamt 351 Projekteingaben abgehoben und treten nun zur Masterwahl an. Zur Wahl stehen in diesem Jahr folgende zehn Projekte:





Covid-19 Dashboard

Das Covid-19-Dashboard des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zeigt alle relevanten Daten der aktuellen Pandemie-Situation. Die Informationen sind einfach aufbereitet und übersichtlich in einem Cockpit dargestellt und bieten bei Bedarf die Möglichkeit, mit einem Klick zu jedem Aspekt in die Tiefe zu gehen. Die Seite überzeugt durch ihre Klarheit und Übersichtlichkeit. Grafische und tabellarische Darstellungen erleichtern das Verständnis und jede mögliche Frage kann mit der Website schnell beantwortet werden.

Die Live-Video-Beratung der Migros-Fachmärkte

Mit ihrer Live-Video-Beratung kombinieren die Migros-Fachmärkte die persönliche Beratungskompetenz in den Filialen mit der Kosteneffizienz und der Bequemlichkeit einer Online-Bestellung. Per Video-Call zeigt ein Fachberater direkt aus dem Laden zum vereinbarten Termin das Produkt und beantwortet alle offenen Fragen der Kundschaft, die diesen Service auch zu Hause bequem vom Sofa aus in Anspruch nehmen kann. Die positiven Zahlen und Kundenbewertungen sprechen für sich.

GlaCE Glaskonfigurator

Der Glaskonfigurator «glaCE» der Firma Glas Trösch bietet Fachpersonen ein effizientes neues Bestellwerkzeug. Dank anschaulicher visueller Darstellung sämtlicher Anwendungsmöglichkeiten der Gebäudeverglasung, inklusive der Berechnung strahlenphysikalischer Werte, überzeugt der Shop mit optimaler Benutzerfreundlichkeit. Ebenfalls punkten kann die Lösung bei Baupraktikern dank ihrer Flexibilität: Bestellungen können während der gesamten Projektlaufzeit bei Bedarf noch angepasst werden.

Kunsthaus Zürich, Visitorguide

Besuchern im erweiterten Kunsthaus Zürich stellen sich viele Orientierungsfragen wie etwa: Wo finde ich die Sammlung Looser? Im Moser- oder im Chipperfield-Bau? Und wie gelange ich dorthin? Auf alle diese Fragen liefert der visuell attraktiv gestaltete Visitorguide eine bequeme Antwort. Denn mit dem als Progressive Web App umgesetzten Smartphone-Begleiter gelingt die Navigation spielerisch und auch die Zusatzinformationen zu den Ausstellungen präsentieren sich aufgeräumt und modern.

Liiva – Digitale Begleiterin für jeden Wohntraum

Die Wohneigentumsplattform Liiva begleitet die gesamte Customer Journey – von der Suche und Evaluation über den Kauf bis hin zur Verwaltung eines erworbenen Eigenheims. Dabei schafft es die Plattform, die komplexe Materie übersichtlich aufzugliedern und verständlich zu vermitteln. Die Suche und Auswahl einer Immobilie werden durch nützliche Tools begleitet, wobei der Einbezug von Standortinformationen positiv hervorsticht.

Property Captain

Property Captain mischt den Markt der Immobilien-Plattformen mit innovativen Features und hervorragender technischer Umsetzung auf. Im Kern der Suche stehen die konkreten Benutzerbedürfnisse, auf deren Basis der Algorithmus passende Angebote herausfiltert und mit einem «DreamScore» bewertet. Die Anzeige von unveröffentlichten Inseraten via «Blind Bid» hilft bei knappem Marktangebot und mit «Rent2Buy» gibt es auch ein Angebot für Kunden mit wenig Eigenkapital.

Runtime

Mit der Kampagne «Runtime» bewegt Ochsner Sport Schweizer Läuferinnen und Läufer – und das im wörtlichen Sinn. Der Clou: Das Hören der exklusiven Podcastinhalte via App funktioniert nur dann, wenn der User aktiv am Rennen ist. Das schafft eine hohe Emotionalität und es gelingt der Marke Ochsner Sport dadurch, sich in den Köpfen der Joggerinnen und Jogger positiv zu verankern. Die aktivierte Zielgruppe ihrerseits verdankt es mit intensiven Nutzungsdaten und exzellenten Reviews.

S-GE GoGlobal Cockpit

Das «GoGlobal Cockpit» von Switzerland Global Enterprise ist eine Informationsplattform für Schweizer Firmen, die ins Ausland expandieren wollen. Sehr umfassende Tools und Services unterstützen diese bei Fragen zur Internationalisierung und vernetzen sie bei Bedarf mit erfahrenen Beratern. Die Lösung trägt zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Schweiz bei und kann auch sehr gut im Hochschulunterricht eingesetzt werden.

Thommen Medical, B2B-Webshop

Der «Thommen Medical B2B-Webshop» ist eine Commerce-Lösung zur Bestellung von Zahnimplantaten. Das Kauferlebnis ist beispielhaft umgesetzt und bietet eine intuitive User Experience – so wie man das im B2C-Geschäft schon länger erwarten darf, im B2B-Bereich aber erst ganz selten antrifft. Im Kern der Logik steht ein selbsterklärender Konfigurator, der den bestellenden Zahnprofi Schritt für Schritt durch den Prozess führt. Die clever umgesetzte Scan-to-Cart-Funktion vereinfacht Nachbestellungen maximal.

Zürich Tourismus, Herbst-Kampagne 2021

Mit ihrer Herbstkampagne 2021 positioniert Zürich Tourismus die Limmatstadt als erlebnisreiche Feriendestination für Familien, die für jeden Interessententyp das passende Angebot hat. Dabei werden alle kommunikativen Register gezogen, um die Interessenten auf der Kampagnensite zu einem viralen Postkarten-Versand zu bewegen – trotz der sich zuspitzenden Trackingbeschränkungen in Europa.



Die vollständige Auflistung aller diesjährigen Projekte inklusive Masterkandidaten und Links zu den Projekten sowie Angaben zu Auftraggebern und Auftragnehmern finden Sie hier. (pd/cbe)