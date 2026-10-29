Tincan: Basel wird zum XL-Spielbrett für Creators

Publiziert am 29.10.2026

In «PlayGround Switzerland» treten zwölf Deutschschweizer Content Creators in überdimensionierten Versionen bekannter Gesellschaftsspiele gegeneinander an. Entwickelt hat das Showformat die Kreativ- und Digitalagentur Tincan, wie sie am Mittwoch mitteilte. Schauplatz der ersten Staffel ist Basel, Partnerin ist Basel Tourismus. «Wir bringen bekannte Gesellschaftsspiele auf die Strasse – nur viel grösser und mitten im urbanen Raum», wird Baris Erdal, Partner und Produzent bei Tincan, in der Mitteilung zitiert.

Geplant sind sechs Folgen von 45 bis 60 Minuten. Jede Folge dreht sich um ein Spiel, das an verschiedenen Orten in der Stadt ausgetragen wird, unter anderem beim Basler Münster. Wer nicht überzeugt, scheidet aus. Im Finale spielen noch drei Teilnehmende um den Sieg. Neben einem Filmteam sollen auch die Creators selbst filmen. Wer mitspielt, gibt Tincan noch nicht bekannt.

Moderiert wird die Show von Maelo Romani. Laut Tincan folgen ihm auf TikTok und Instagram knapp 1,5 Millionen Personen, zudem arbeitet er als Radiomoderator. Bekannt wurde Romani unter anderem mit dem Comedy-Podcast «Privatchat», den er mit Elia Rohrbach betrieb.

Die Dreharbeiten beginnen im Frühling 2027, die Ausstrahlung ist für den Herbst 2027 vorgesehen. Zu sehen sein wird die Show in erster Linie auf eigenen Kanälen auf YouTube, Instagram und TikTok sowie über die Accounts der Teilnehmenden, wie Erdal auf Anfrage sagt. Zudem stehe die Agentur mit 3+ in Kontakt für eine mögliche Ausstrahlung im Fernsehen. Fix sei diese aber noch nicht.

2028 soll eine zweite Staffel in einer anderen Schweizer Stadt folgen. Zur Finanzierung sucht die Agentur Sponsoren. Angeboten werden Product Placement, Presenting-Partnerschaften und Co-Branding.

Tincan wurde 2013 in Zug gegründet und hat weitere Standorte in Zürich und Rapperswil. Nach eigenen Angaben beschäftigt die Agentur rund 45 Mitarbeitende. (pd/nil)