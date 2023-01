Smile goes Metaverse: Die grösste Digitalversicherung der Schweiz erweitert ihre Smile Multiexperience mit der neuen «Smile.meta»-Welt. Interessenten können ab heute in die neue Smile Experience Lounge eintauchen und die Angebote und Services von Smile virtuell in 3D erleben. Darunter fällt das «Smile.meta»-Wohnzimmer für die Haushaltversicherung und die «Smile.meta»- Garage für das Autoversicherungsangebot von Smile. Ein Novum initiiert Smile auch mit der ersten virtuellen Versicherungsberatung im Metaverse. Hier können Smile Interessentinnen täglich Beratungstermine vereinbaren und bei Bedarf direkt eine Versicherung abschliessen. Die technische Unterstützung des Smile Metaverse Konzepts wurde von der Inacta AG übernommen. Das Zuger IT-Beratungsunternehmen gilt in der Schweiz als Vorreiter und Experte in Themen rund um Blockchain und Web 3.0., wie es in einer Mitteilung heisst.

Im Metaverse befinden können Kundinnen und Kunden im virtuellen Raum mit Mitarbeitenden von Smile kommunizieren. Der Zutritt gelingt über einen Link. Eine VR-Brille braucht es nicht zwingend, wird aber für das volle immersive Erlebnis empfohlen, wie es in der Mitteilung heisst. Auch die virtuellen Beratungstermine können ganz einfach über die Smile Webseite gebucht werden. Beispielsweise können nun vertragsrelevante Themen anschaulich erläutert werden, indem etwa verschiedene Arten von Glas- oder Parkschäden an einem Auto virtuell aufgezeigt werden. Ausserdem: Smile verlegt seine Büros in den obersten Stock des Prime Towers in Zürich und gewährt den Kunden während des Beratungsgesprächs im Metaverse nicht nur einen Blick auf Parkschäden, sondern auch einen 360° Ausblick über Zürich.

Smile sieht laut Mitteilung den Schritt ins Metaverse in einem grösseren Kontext und als Startpunkt der Ausschöpfung von Möglichkeiten, welche durch Web 3.0 geboten werden. Darunter laufen unter anderem Themen wie NFTs und Smart Contracts – Gebiete, in denen Inacta mit viel Erfahrung aufwartet und sich tagtäglich für KundInnen engagiert. Inacta wurde in diesem Projekt als Metaverse-Experte engagiert, weil die Firma als System-Integrator die Versicherungsbranche sehr gut kennt und somit die Web 3.0-Möglichkeiten für Firmen wie Smile in greifbare Lösungen umsetzen kann. (pd/mj)