Goldbach: Digital Ad Services wird zu Goldbach Next

Das zentrale Technologie- und Service-Kompetenzzentrum für den digitalen Werbemarkt der TX Group und Goldbach, heisst neu Goldbach Next. Der neue Name stehe für die Zusammenführung von Expertinnen und Experten, die das Fundament für die digitale Werbevermarktung legen, heisst es in der Mitteilung dazu. Im neuen Auftritt spiegle sich auch die Zugehörigkeit zu Goldbach und der TX Group wider.

Wenn es um die Vermarktung digitaler Inhalte geht, ist Goldbach Next bereits seit mehreren Jahren als interner Berater für Goldbach und somit auch für die TX Group tätig.

Hinter Goldbach Next steht ein eingespieltes, internationales Team an Spezialisten aus den Bereichen AdTech, Programmatic und Data. Sie sorgen dafür, dass bei der Implementierung digitaler Werbung auf dem gruppenweiten Netzwerk sowohl die Beratung als auch Umsetzung aus einer Hand erfolgt. Um Projekte zielführend zu realisieren, orientieren sie sich dabei an den Anforderungen und Bedürfnissen der Vermarkter und Publisher. (pd/wid)