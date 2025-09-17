Publiziert am 17.09.2025

Der Zusammenschluss wurde zum 15. September vollzogen, teilt Unic mit. Mit der Übernahme stärkt die Digitalagentur ihre Präsenz im deutschen Markt und etabliert neben München und Karlsruhe einen dritten Standort in Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben nun über 300 Mitarbeitende an sechs Standorten in Deutschland, der Schweiz und Polen.

Becklyn bringt Expertise in den Bereichen Customer Experience, Design, Solution Engineering mit Headless-Architekturen und Marketing mit. Der neue Standort soll als Hub für Süddeutschland und den Grossraum Stuttgart fungieren.

Für bestehende Kunden beider Agenturen ändert sich zunächst nichts an Projekten, Verträgen und Ansprechpersonen. Unic-Gründer Gerrit Taaks begründet die Übernahme mit der Stärkung des Leistungsportfolios und zusätzlichen Mehrwerten für Kunden. Unic positioniert sich mit dem Zusammenschluss als einer der führenden Digital-Dienstleister im Dach-Raum. (pd/spo)