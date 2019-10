Pixels: Digitale Kampagne für IWB Telekom

Für Geschäftskunden bietet IWB Telekom ein schnelles und zuverlässiges Internetabo an, wie es in einer Mitteilung heisst. Dies sollte auf der Website sowie über eine digitale Kampagne vermittelt werden. Pixels konnte das Mandat ganzheitlich digital betreuen.

So wurden die User Experience der Website analysiert und entsprechende Wireframes zur Umgestaltung entworfen. Pixels erstellte neue, SEO-optimierte Texte für Haupt- und Unterseiten des Internet-Angebots. Zusätzlich wurde das bestehende Keyvisual durch Motion Design erweitert und für eine grossflächige Kampagne auf Google, Facebook, Instagram und LinkedIn verwendet.

Auch hierfür wurden laut Mitteilung zielgruppenspezifische Texte erstellt und ausgewertet. So konnte Pixels die komplette digitale Palette für IWB Telekom abdecken und das Angebot in der Zielgruppe – Unternehmen und Start-ups – bekannt machen, heisst es abschliessend in der Mitteilung.

Verantwortlich bei IWB: Michaela Nobs, Edibe Gölgeli; verantwortlich bei Pixels: Pascal Bolliger (Projektleitung), Anja Trendle (Design), Adrian Häni (Motion Design), Janine Durrer (Text); Keyvisual Foto und Design: Simon Havlik (Zweiwest). (pd/lol)