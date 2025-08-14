Publiziert am 14.08.2025

Das neue Produkt namens «Wallet.Ticket» richtet sich an Schweizer KMU und ermöglicht es, Treuekarten, Gutscheine und Event-Tickets digital zu verwalten. Die Karten werden über die bereits vorinstallierten Wallet-Funktionen der Smartphones gespeichert und können vor Ort gescannt werden.

Kunden registrieren sich über ein webbasiertes Formular und erhalten ihre digitale Karte per E-Mail, beschreibt Wetalkwithyou den Prozess in einer Medienmitteilung. Nach einem Klick wird die Karte automatisch in der Smartphone-Wallet gespeichert. Das System ermöglicht auch standortbasierte Push-Nachrichten an die Nutzer.





Kevin Dobler von Wetalkwithyou erklärt, Unternehmen könnten innerhalb weniger Tage ein Treueprogramm starten. Inhalt und Design liessen sich individuell anpassen und in bestehende Markenauftritte integrieren.

Das System eignet sich für verschiedene Branchen: Bäckereien können automatische Stempelkarten ausgeben, Fitnessstudios ihre Mitgliedskarten digital verwalten und Eventveranstalter Tickets elektronisch versenden. Im Einzelhandel lassen sich Treuepunkte automatisch gutschreiben.

Wetalkwithyou bietet drei Preismodelle an: Das Starter-Paket kostet 49 Franken monatlich für bis zu 500 Karten, das Business-Paket 149 Franken für bis zu 2000 Karten mit zusätzlichen Funktionen. Für grössere Unternehmen steht ein Enterprise-Angebot mit unbegrenzter Kartenzahl zur Verfügung. Bei allen Paketen kommt eine einmalige Einrichtungsgebühr ab 490 Franken dazu. (pd/nil)