Der Smiley-Effekt

Digitale Nähe durch kleine Symbole

Kleiner Smiley, grosse Wirkung: Emojis in Textnachrichten können die Zufriedenheit und empfundene Nähe in Freundschaften steigern. Das berichtet die Kommunikationswissenschaftlerin Eun Huh von der University of Texas in Austin in der Fachzeitschrift Plos One.

Emojis transportieren Emotionen: Die bunten Symbole machen digitale Kommunikation lebendiger und schaffen Nähe zwischen den Gesprächspartnern. (Bild: Pixabay)