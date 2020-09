MYI Entertainment: Dominik Allemann und Sven Ruoss im Beirat

Die Esports- und Gaming-Agentur MYI Entertainment schafft ein Advisory Board. Als erste Beiräte unterstützen Dominik Allemann und Sven Ruoss das Unternehmen in seiner Entwicklung, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die junge Agentur ist Veranstalterin von Schweizer Esports-Events mit internationaler Ausstrahlung. Zudem berät sie Unternehmen und Marken wie Postfinance, Red Bull, Swisscom oder TCS rund um ihre Projekte im Bereich Esports und Gaming.

Seit der Gründung vor vier Jahren ist MYI Entertainment auf über 20 Mitarbeiter gewachsen und hat zu Beginn des Jahres nach Deutschland expandiert. Um die Agentur vom Start-up zum internationalen Kompetenzzentrum im Bereich Gaming und digitalem Entertainment zu führen, soll ein Advisory Board nun Unterstützung leisten, wie es weiter heisst. Dominik Allemann und Sven Ruoss würden dies übernehmen und künftig die Agentur auf ihrem Weg begleiten.

Dominik Allemann ist Co-CEO und -Inhaber der LSA-Agentur Bernet Relations. Als Mitgründer des Bernetblog war er 2005 Blogger der ersten Stunde. Mit diversen Studien und Publikationen sowie als Referent und Dozent engagiert er sich rund um Themen der digitalen Kommunikation.

Sven Ruoss ist Chief Product Officer bei 20 Minuten / TX Group und setzt sich seit neun Jahren für die digitale Transformation der Medienbranche ein. Nebenamtlich leitet er den Studiengang CAS Digital Leadership und engagiert sich als Dozent am Institute for Digital Business an der HWZ Hochschule für Wirtschaft in Zürich. (pd/wid)