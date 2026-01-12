GoTom: Drei neue Mitglieder im Team

Publiziert am 12.01.2026

Korkmaz war zuletzt als Client Director bei Microsoft (Xandr) tätig und verfügt über Erfahrung im AdTech-Bereich in der DACH-Region, den Nordics und Benelux. Bei GoTom soll er Kundenbeziehungen ausbauen und Partnerschaften entwickeln, wie das Schweizer AdTeck-Unternehmen mitteilt.

Meuzard bringt über 20 Jahre Erfahrung im Media- und Digitalbereich mit, unter anderem von Canal+, NRJ und der Zalando Group. Von Paris aus wird er die Geschäftsentwicklung in Frankreich verantworten.

Balschun verfügt über Expertise in UX/UI und Digital Experience Design aus Projekten in mehreren europäischen Ländern. Sie soll die Benutzerfreundlichkeit der GoTom-Plattform weiterentwickeln.

Das 2015 gegründete Unternehmen bietet eine SaaS-Plattform für den Verkauf von Werbeinventar. Die Lösung umfasst CRM- und Order-Management-Funktionen für Medienunternehmen in Europa. (pd/spo)