Publiziert am 14.10.2025

Die neue Weiterbildung wurde von ICT-Berufsbildung Schweiz zusammen mit Fachleuten aus Wirtschaft und Bildung entwickelt. Sie richtet sich an Fachkräfte, die Künstliche Intelligenz in Unternehmensabläufe einbinden sollen, steht in einer aktuellen Medienmitteilung. Ein «AI Business Specialist» soll KI-Projekte strategisch planen, umsetzen und begleiten sowie als Vermittler zwischen Geschäftsstrategie und technischer Umsetzung fungieren, heisst es weiter

Zur Zulassung braucht es je nach Vorbildung zwischen zwei und vier Jahren Berufspraxis. Ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis im ICT-Bereich ist nicht zwingend erforderlich. Interessierte können ihre Eignung über ein Vorabklärungsportal überprüfen.

Vorbereitungskurse werden von rund 20 Anbietern in der ganzen Schweiz angeboten, einige haben bereits begonnen. Nach Angaben von ICT-Berufsbildung Schweiz ist die Nachfrage nach der neuen Berufsprüfung überdurchschnittlich hoch. (pd/nil)