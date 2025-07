Der Smiley-Effekt

Digitale Nähe durch kleine Symbole

Digitale Nähe durch kleine Symbole

Emojis in Textnachrichten können die Zufriedenheit und empfundene Nähe in Freundschaften steigern.

Kleiner Smiley, grosse Wirkung: Emojis in Textnachrichten können die Zufriedenheit und empfundene Nähe in Freundschaften steigern. Das berichtet die Kommunikationswissenschaftlerin Eun Huh von der University of Texas in Austin in der Fachzeitschrift Plos One.