Digital Festival: Event mit Frühstück für CEOs gestartet

Mit dem Executive Breakfast und dem Austausch an den Topic Tables fördert das Digital Festival die Vernetzung der Community, ermöglicht den Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmenden und regt zu offenen Gesprächen und Diskussionen an. Am Donnerstagmorgen ging es im Schiffbau in Zürich um Themen wie «Cyber Security», «Digitalisierung im KMU» oder «Future of Media».

Unter den Referenten waren unter anderem Bindella-CEO Rudi Bindella, Sigg-CEO Adrian Meili, Marianne Janik, CEO Microsoft Schweiz, Wincasa-CEO Oliver Hofmann, Jelmoli-CEO Nina Müller, SRF-Direktorin Nathalie Wappler oder Watson-CEO Michael Wanner.

Das Digital Festival findet bis am Sonntag statt (persoenlich.com berichtete). (cbe)