Abraxas: Ex-Helvetia-Manager wird VR-Präsident

Publiziert am 15.06.2026

An der Generalversammlung vom 12. Juni in Rapperswil-Jona wählten die Aktionäre Markus Gemperle zum Präsidenten, wie Abraxas in einer Mitteilung schreibt. Er gehört dem Gremium seit 2014 an und war bis Ende 2024 CEO Europa und Mitglied der Konzernleitung des Versicherers Helvetia, bevor er in den vorzeitigen Ruhestand trat.

Neu in den Verwaltungsrat gewählt wurde Patrick Kammermann, Chief Information Officer und Konzernleitungsmitglied der Mediclinic Group. Wiedergewählt wurden Eliane Egeli, Stephanie Züllig, Roman Habrik und Christian Stambach. Simon Spalinger schied aus, weil er in der Vorwoche in die Geschäftsleitung berufen worden war. Das Gremium zählt nun sechs Mitglieder.





Für das Geschäftsjahr 2025 steigerte das Unternehmen den Dienstleistungsertrag auf 228,1 Millionen Franken und das betriebliche Ergebnis auf 7,5 Millionen Franken, nach 214,5 und 4,6 Millionen im Vorjahr.

Die Firma, die sich als führende IT-Anbieterin der öffentlichen Hand bezeichnet, gehört vollständig Schweizer Kantonen und Gemeinden. Gemperle wird in der Mitteilung mit der Aussage zitiert, künstliche Intelligenz werde die weitere Entwicklung «als wichtiger Treiber» unterstützen. (pd/nil)