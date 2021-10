Metaversum

Facebook will 10'000 Mitarbeitende einstellen

Facebook will für den Ausbau des Internets der Zukunft seine Standorte in Europa verstärken. In den kommenden fünf Jahren sollen 10'000 Mitarbeiter in der Europäischen Union (EU) eingestellt werden, um den Aufbau einer Online-Welt – das sogenannte «Metaversum» – voranzutreiben.

Das Projekt «Metaversum» wird von Facebook-CEO Mark Zuckerberg als zentral für die Zukunft des Konzerns angesehen. (Bild: unsplash)