Monami: Fathima Ifthikar neu an Bord

Nach Trump-Drohung

Zukunft von TikTok in den USA in der Schwebe

Zukunft von TikTok in den USA in der Schwebe

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Videoplattform in den Vereinigten Staaten zu verbieten.

US-Präsident Donald Trump will die internationale Videoplattform TikTok in seinem Land verbieten. «Was TikTok betrifft, so verbannen wir sie aus den USA», sagte Trump mitreisenden Journalisten zufolge am Freitagabend (Ortszeit) in seinem Dienstflugzeug Air Force One.