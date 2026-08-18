Swisscom TV: Felix Graf über die holprige Lancierung

Felix Graf war bei Swisscom über Jahre für das Internetportal Bluewin sowie die Unterhaltungsdienste des Konzerns verantwortlich und trieb als Projektleiter den Aufbau von Swisscom TV von der Strategie bis zum marktreifen Produkt voran. Im Gespräch mit Blue News blickt er darauf zurück.
Wie Graf im Interview erzählt, leitete er auch das Projekt, mit dem das Bluewin-Logo abgelöst wurde. Grund war eine strategische Überlegung: Swisscom investierte jährlich 60 Millionen Franken ins Marketing von Bluewin, ohne dass die Verbindung zur Muttermarke bekannt war. Identitätsstiftend sei die alte Marke aber allemal gewesen – an der Abschiedsparty seien sogar die Buchstaben des Bluewin-Towers versteigert worden.
Zur Sprache kommt bei Blue News auch das Ende des einst grössten Schweizer Chat-Netzwerks Bluewin-Chat: Trotz eines Präventionsnetzwerks mit über 100 Freiwilligen sei das Ausmass mutmasslich pädokrimineller Kontaktversuche zu gross geworden. Mit dem Aufkommen von Facebook habe sich der Betrieb laut Graf endgültig erübrigt.
Von den Anfängen als «the blue window»
Was bei Grafs Amtsantritt bereits ein etabliertes Portal war, begann Jahre zuvor als Start-up: Christoph Brand, heute Axpo-CEO, führte das damals «the blue window» genannte Unternehmen ab 1998 im Alter von 29 Jahren. Im Gespräch mit Blue News erinnert sich Brand an eine unhierarchische Aufbruchsstimmung mit gemeinsamem Freitagabendbier, aber auch an handfeste Krisen – etwa den Weggang von Gründungsfigur Peter Rudin, der die junge Firma fast auseinanderbrechen liess.