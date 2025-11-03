Publiziert am 03.11.2025

Die beiden Schweizer Unternehmen, Quickline und Fenaco, gehen eine Partnerschaft ein. Die fenaco Genossenschaft beteiligt sich dazu an der Quickline Holding AG. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Quickline verfügt über 30 Jahre Telekommunikationskompetenz und ist mit ihrer Smart-Meter-Lösung auch im Energiegeschäft tätig. Die Fenaco ist eine Agrargenossenschaft in der Lebensmittel- und Energiebranche sowie im Detailhandel mit bekannten Marken wie etwa Landi, Agrola, Volg oder Ramseier.

«Ich bin überzeugt, dass beide Unternehmen voneinander profitieren und ihre Marktpositionen stärken und weiter ausbauen können. Es freut mich ausserordentlich, dass die fenaco Genossenschaft das Wachstumspotenzial in der Telekommunikations- und Energiebranche mit uns erkannt hat, uns damit den Rücken im hartumkämpften Markt stärkt und uns ihr Vertrauen schenkt», lässt sich Egon Perathoner, CEO von Quickline, in einer Medienmitteilung zitieren.



Michael Feitknecht, Vorsitzender der Geschäftsleitung der fenaco, kommentiert den Schritt so: «Die Fenaco versorgt die Bevölkerung im ländlichen Raum mit Lebensmitteln, Alltagsgütern und Energie. Die digitale Infrastruktur und die Anbindung an Datennetzwerke spielen in diesem Kontext eine immer wichtigere Rolle. Das gilt insbesondere auch für die Landwirtschaft. Zusammen mit Quickline werden wir dieses Potenzial für unsere Kundinnen und Kunden und Mitglieder weiterentwickeln.» (pd/nil)