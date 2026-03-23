Sunrise: Fokus auf treue statt auf neue Kunden

Publiziert am 23.03.2026

Sunrise will weg von der Jagd auf Neukunden mit immer günstigeren Aktionspreisen. Neu sollen die bisherigen Kunden die besten Angebote erhalten. «Ein Angebot wird für die Kunden besser, je länger sie bei uns sind und je mehr Produkte sie von uns beziehen», erklärte Sunrise-Chef André Krause am Montag in einem Communiqué. Zum Start des Programms mit dem Namen «Sunrise Rewards» gebe es einen Willkommensbonus für jeden Abo-Kunden.

Und jeden Monat wird für jeden Franken auf der Rechnung ein Punkt als Treuewährung gutgeschrieben, wie Sunrise weiter bekannt gab. Diese Punkte können die Kunden beispielsweise für günstigere Preise für Smartphones oder andere Geräte wie etwa Smartwatches oder Tablets nutzen.

Einlösbar seien die Punkte auch für Angebote wie einen Premium-Service, exklusive Events, Streamingdienste oder Einkaufsgutscheine. Je mehr Punkte ein Kunde hat, desto grösser ist die Auswahl.

Strategische Wende

Damit vollziehe Sunrise eine strategische Wende, erklärte Konzernchef Krause. Bisher haben die Telekomanbieter sich mit immer günstigeren Angeboten gegenseitig die Kunden abgejagt. Dadurch erhielten immer die Neukunden die besten Konditionen, während die langjährigen Bestandskunden mit ihrem bisherigen Abo durch die stetigen Preissenkungen im Verlauf der Zeit immer schlechter dastanden. Das sei eigentlich gerade das Gegenteil von dem, was die Kunden erwarten würden, sagte der Sunrise-Chef.

«Mit dem Neukundengeschäft ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen, wird immer schwieriger.» Im Premiumsegment, wo die Hauptmarke Sunrise angesiedelt sei, verliere das Preisargument wegen der stetigen Senkungen zusehends seine Wirkung. Das ständige Wechseln im Mobilfunkmarkt werde immer uninteressanter.

Die Preiskämpfe seien mehr oder weniger ausgefochten, sagte Krause im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Deshalb richtet sich der Fokus vermehrt auf die bestehenden Kunden. Das führe zu einer Win-win-Situation: So würden Kunden von exklusiven Vorteilen profitieren, während Sunrise mehr Wert aus der Kundenbasis heraushole und Wachstum erziele.

Wechselquote soll sinken

Die Kunden können die Punkte ab dem ersten Tag einlösen. Erhaltene Punkte seien zwei Jahre lang gültig. Nach einer Einführungsphase werde das Programm in den kommenden Wochen bei allen Abo-Kunden von Sunrise automatisch aufgeschaltet.

Das Treueprogramm sei die Erweiterung des bisherigen Kundenbindungsprogramms «Sunrise Moments». Mit diesem können die Abonnenten beispielsweise Veranstaltungstickets früher oder günstiger kaufen als auf offiziellen Kanälen. Das Programm wurde 2022 gestartet.

Mit dem Ausbau des Programms will Sunrise auch die Wechselquote senken. «Am wichtigsten ist, dass der Kunde merkt, dass Sunrise nicht nur an Neukunden interessiert ist, sondern auch ein hohes Interesse am Bestandskunden hat», sagte Krause.

Das neue Treueprogramm gebe es nur für die Hauptmarke Sunrise. Bei den Zwei- und Drittmarken wie Yallo oder CHmobile seien keine Änderungen vorgesehen, hiess es.

Damit ist zu erwarten, dass die Preisschlacht bei den Billigmarken weitergeht, während die Hauptmarke Sunrise mit Zusatzangeboten versucht, die Kunden bei der Stange zu halten.

Die Auswirkungen des neuen Treueprogramms seien vollständig in den Finanzzielen von 2026 enthalten, sagte Krause. Sunrise will im laufenden Jahr den Umsatz weitgehend stabil halten. Das wären etwa 3 Milliarden Franken. Der Betriebsgewinn (EBITDAaL) soll rund 1 Milliarde Franken erreichen. (awp/sda/spo)