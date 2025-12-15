Wetter.com gehörte bis anhin zu 100-prozentig Pro Sieben Sat 1. Gegründet wurde es vor 25 Jahren vom heutigen «persönlich»-Verwaltungsratspräsidenten Manfred Klemann. Wetter.com ging schon bald nach der Gründung eine Partnerschaft mit ProSiebenSat.1 ein. 2014 übernahm der TV-Konzern das Wetterportal vollständig und integrierte es in sein Digitalangebot. Wetter.com ist gemäss eigenen Angaben in 15 Ländern aktiv.
Fokussieren auf das Kerngeschäft
Media for Europe (MFE), der neue Eigentümer von ProSiebenSat.1, möchte sich verstärkt auf das Kerngeschäft Fernsehen konzentrieren und verkaufte deswegen bereits andere Geschäftsbereiche, wie das Vergleichsportal Verivox. MFE wird von der italienischen Holding Fininvest kontrolliert, das ursprünglich vom ehemaligen, vor zwei Jahren verstorbenen italienischen Ministerpräsident Silvio Berlusconi gegründet wurde. Die Funke Mediengruppe, ehemals WAZ-Mediengruppe, ist der drittgrösste Zeitungs- und Zeitschriftenverlag in Deutschland und betreibt über 500 Publikationen in acht Ländern. Ihr Hauptsitz ist in Essen, Nordrhein-Westfalen. (pm/ma)
Wetter.com
Funke-Gruppe kauft grösstes Wetterportal
Wetter.com gehörte bis anhin zu 100-prozentig Pro Sieben Sat 1. Gegründet wurde es vor 25 Jahren vom heutigen «persönlich»-Verwaltungsratspräsidenten Manfred Klemann. Wetter.com ging schon bald nach der Gründung eine Partnerschaft mit ProSiebenSat.1 ein. 2014 übernahm der TV-Konzern das Wetterportal vollständig und integrierte es in sein Digitalangebot. Wetter.com ist gemäss eigenen Angaben in 15 Ländern aktiv.