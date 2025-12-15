Telekommunikation

Schweizer finden Internetkosten zu teuer

Schweizer wollen weniger fürs Internet zahlen

Schweizerinnen und Schweizer wollen weniger fürs Internet zahlen. Dies zeigt eine aktuelle Umfrage.

Schweizerinnen und Schweizer achten derzeit verstärkt auf ihre Kosten. Dies zeigt sich laut einer neuen Umfrage des Beratungsunternehmens EY auch bei der Wahl von Internetanbietern.