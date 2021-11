Die Schweizer Digital-Marketing-Technologie Fusedeck bietet der Cookie-Banner-Flut die Stirn und eröffnet für Webseiten- und Shop-Betreibern mit GDPR/EU Traffic, intelligente Tracking-Methoden, «ohne deren Besucher in die Flucht zu schlagen». Das innovative Session Tracking kommt laut einer Mitteilung ohne Cookies aus, und die Nutzereinwilligung zur Datenverarbeitung wird als Late Consent nur dann eingeholt, wenn es für weitere Marketing-Zwecke nötig ist.

Seitenbetreiber sind für ihr Tracking von EU Bürgerinnen- und Bürgern, beispielsweise für Marketing-Zwecke, auf die Einwilligung des Nutzers (Consent) angewiesen. So schreibt es die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vor, sobald personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ausserdem verlangt auch die ePrivacy-Richtlinie einen Consent, wenn Technologie-Anbieter Identifizierungshilfen wie Cookies oder ähnliche Informationen auf dem Gerät des Users speichern. Wer heute die Bewegungen seiner Seitenbesucher analysieren möchte, der sollte dabei allerdings gänzlich auf den Einsatz von Cookies verzichten. Browser wie Safari und Firefox blockieren dieses Trackingverfahren bereits, Marktführer Google wird mit Chrome bald folgen.

Hohe Absprungraten verteuern Media-Einkauf

In der Praxis werden die User noch immer von einer wahren Flut an Cookie-Bannern überschwemmt. Jede Website spielt beim ersten Kontakt einen Consent-Layer aus. Die Nutzer sind genervt und verlassen die Seiten oftmals direkt wieder, was sich in hohen Absprungraten widerspiegelt. Das ist besonders kostspielig, wenn der Traffic über Werbeanzeigen eingekauft wurde, ohne ihn zu monetarisieren. Doch nicht nur das herkömmliche, cookiebasierte Tracking-Tools haben mit technischen Limitationen und rechtlichen Hürden zu kämpfen, sodass in der Praxis ein Grossteil der Trackinginformationen verloren geht. Die kritische Menge für Analyse- oder Marketing-Zwecke wird dadurch häufig unterschritten.

Viele Seitenbetreiber arbeiten mit Tricks, indem sie die Tracking-Ablehnung in Untermenüs des Banners verstecken oder deren Farbwahl extra verwirrend gestalten, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Dies sei laut Analysen der Datenschutzorganisation Noyb zwar durchaus üblich, aber nicht erlaubt. In Zukunft drohen Bussgelder.

Die Alternative

Fusedeck schafft hier laut eigenen Angaben Abhilfe und bietet das sogenannte Late-Consent-Tracking an, das die Stärken von zwei grundlegenden Verfahren zusammenführt: User Tracking und Cookieless Session Tracking. Diese Kombination hilft Kunden dabei, sich den rechtlichen Herausforderungen und technischen Limitationen zu stellen, um weiterhin datengetriebene Entscheidungen zu treffen.

Das Late-Consent-Prinzip startet mit dem Cookieless Session Tracking, das der Session eine eindeutige, serverseitige ID zuweist und ohne personenbezogene Daten auskommt. Somit ist beim ersten Seitenbesuch auch kein störendes Consent-Banner nötig. Fusedeck analysiert, währenddessen die Interaktionen auf der Website und holt die Nutzereinwilligung später genau zum richtigen Zeitpunkt ein. Der Late Consent ist anhand von Engagement-Kriterien vordefiniert wie beispielsweise der aktiven Verweildauer, Scroll-Tiefe oder weitergehende Klicks. Die Absprungrate ist zu diesem Zeitpunkt deutlich niedriger. Eine Kontext-bezogene Ansprache mithilfe eines dynamischen Consent-Banners steigert die Zustimmungsraten zusätzlich.

Sobald der Consent eingeholt ist, stellt Fusedeck auf das User Tracking um. Der Nutzer kann über die Session hinaus wiedererkannt werden und ist also empfänglich für Retargeting-Massnahmen. Ein positiver Nebeneffekt: Das Engagement mit der Website signalisiert Interesse, was die Qualität der gebildeten Segmente erhöht und die Effizienz der Werbemassnahmen steigert.

«Mit unserem Late-Consent-Ansatz lösen wir ein echtes Branchen-Problem», wird Sandro Albin, Managing Partner von Capture Media, zitiert. «Derzeit stehen viele Webseiten-Betreiber vor einem Dilemma: Entweder tracken sie personenbezogene Daten, verlieren jedoch durch den Einsatz von Consent-Bannern wertvolle Nutzer. Oder aber sie verzichten auf personenbezogene Daten und damit auch auf die Möglichkeit der Wiedererkennung beispielsweise für Retargeting. Durch unseren zweistufigen Tracking-Ansatz lösen wir diese Herausforderung. Wir schaffen den Spagat zwischen dem DSGVO-konformen Tracking ohne Consent und personenbezogenem Marketing – und arbeiten zudem nutzerfreundlicher.»

Fusedeck ist eine Schweizer SaaS-Marketing-Technologie, die Tracking- und Analytics-Funktionalitäten ohne den Einsatz von Cookies ermöglicht und für dessen Einsatz kein User Consent erforderlich ist. Lanciert wurde Fucedeck im Frühjahr 2020 (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)