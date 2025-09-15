Publiziert am 15.09.2025

Das Herzstück der neuen Marke bildet der sogenannt fyor.hub. Das ist eine Plattform, die verschiedene Kommunikationskanäle von der Planung bis zur Auswertung abdeckt, wie Stämpfli Stämpfli Kommunikation in einer Medienmitteilung schreibt.

Fyor umfasst Module für Kalenderplanung, automatisierte Web-Veröffentlichung via API, Social-Media-Publikation, KI-generierte Posts sowie Print-Layouts mit WYSIWYG-Editor. Zusätzlich verfügt das System über eine Verwaltung für Media Assets.

Auch Dienstleistungen gehören dazu

Ergänzt wird das Angebot durch fyor.process, eine Prozessberatung für Kommunikationsabläufe, sowie fyor.content, einen Service für die Erstellung von Texten, Bildern, Videos und Layouts auf Stundenbasis.

Die Lösung richtet sich an Unternehmen, Organisationen und Institutionen, die ihre Kommunikation zentral steuern möchten. Der Markenname Fyor steht für «For your communication».

«Ziel ist es, den Aufwand deutlich zu reduzieren»

Giulia Rohrer, Head of Fyor, erklärt das Ziel der Plattform: «Unser Ziel ist es, den Aufwand für Planung, Koordination und Controlling deutlich zu reduzieren und so mehr Freiraum für kreative Kommunikation zu schaffen.»

Das modulare System soll sich flexibel an die Bedürfnisse verschiedener Unternehmen und Kommunikationsabteilungen anpassen lassen.

Bei der Technologie handelt es sich um ein Whitelabel-Produkt von Publishr. Das Content-Management-System wurde von Pomona-Media (Walliser Bote) und der Agentur Newsroom Communication entwickelt (persoenlich.com berichtete). Die Redaktionen der Medienhäuser Pomona, Gassmann Media (Biel) und Freiburger Nachrichten setzen auf diese Lösung für ihre Online- und Printpublikation. (pd/nil)