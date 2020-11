CodeCheck: Gabriele Ottino wird neuer CEO

Veränderungen bei CodeCheck: Gabriele Ottino, ehemals Doodle-CEO, und Christian Nauer von FS Partners übernehmen die Rollen des CEO und CFO des Schweizer Start-ups mit Sitz in Berlin. Ottino löst damit Boris Manhart ab. «Bei Doodle durfte ich ein ähnlich bekanntes Unternehmen dabei unterstützen, internationales Wachstum und eine klare strategische Ausrichtung auf ein langfristiges Geschäftsmodell zu erreichen», wird Ottino in einer Mitteilung zitiert. «Meine Erfahrung im Bereich Strategie und Produkt, sowie das Wissen, wie man eine Organisation skaliert, werden mir helfen CodeCheck zusammen mit dem tollen Team zu einer globalen Kraft für den bewussteren Konsum der Zukunft zu machen.»



Christian Nauer, der als datenorientierter Unternehmer Wachstums- und Skalierungserfahrung hat, sieht CodeCheck «als eine globale Plattform, die die Interessen der Konsumentinnen und Konsumenten bündelt und dank der Power of Many ein Katalysator für gesündere und fairere Produkte ist.» Zudem führt Nauer laut Mitteilung seit über 15 Jahren Due Diligences im Auftrag von Investoren durch. «Jedoch liegt mein Fokus nicht nur auf der Investorenperspektive. Vielmehr möchte ich das Reporting als Entscheidungsgrundlage weiter ausbauen und CodeCheck so für den nächsten Wachstumsschritt rüsten.»

Die internationale Geschäftsführung von Codecheck setzt sich, neben Gabriele Ottino (CEO) und Christian Nauer (CFO), auch aus José Ignacio (CTO) und Mandy Hecht (COO) zusammen.

Ottino hat Ende 2019 Doodle auf eigenen Wunsch verlassen, Renato Profico übernahm am 1. Dezember die Leitung (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)