Google | Wahlen: «Google macht einen zu guten Job»

Publiziert am 26.11.2024

«Happy Birthday, Google Schweiz» wünscht persönlich-Verleger Matthias Ackeret zum 20-jährigen Jubiläum. «Google macht einen Superjob, vielleicht einen zu guten Job.» Dennoch übt er im aktuellen Podcast auch Kritik: «Es wäre sympathischer, wenn Google vermehrt auf die Bedürfnisse einer Branche eingehen würde, die im Moment sehr stark leidet und lädiert ist.»

Auch ein Thema in Folge 39: Der vergangene Wahlsonntag, an dem aktuelle und ehemalige Journalisten in neue Ämter gehievt wurden. Doch welche politische Orientierung haben Journalistinnen und Journalisten überhaupt? Antworten gibt eine neue ZHAW-Studie. Laut dieser sehen sich auch 79 Prozent aller Medienschaffenden als unparteiische Beobachterinnen und Beobachter. «Dieser Wert müsste eigentlich bei 100 Prozent liegen», so persoenlich.com-Redaktor Christian Beck.

Die neueste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet.