Journalist:innen-Studie: Besser ausgebildet und psychisch unter Druck

Die journalistische Landschaft der Schweiz steht unter Veränderungsdruck. Eine aktuelle Studie des Instituts für Angewandte Medienwissenschaft der ZHAW liefert umfassende Einblicke in die soziodemografischen Merkmale, Arbeitsbedingungen und Herausforderungen der Journalistinnen und Journalisten. Die Ergebnisse zeichnen ein facettenreiches, aber auch besorgniserregendes Bild.

Die repräsentative Online-Befragung wurde zwischen November 2022 und Juni 2023 durchgeführt und ist Teil des internationalen Forschungsprojekts «Worlds of Journalism», das in über 80 Ländern die Arbeitswelt von Journalistinnen und Journalisten untersucht. Insgesamt wurden 1179 Medienschaffende aus allen drei Sprachregionen der Schweiz befragt.



Fehlende Frauen in der Führung



Der typische Schweizer Journalist ist männlich, 43 Jahre alt, konfessionslos, besitzt einen akademischen Abschluss und ordnet sich politisch links der Mitte ein. Ein Vergleich mit früheren Studien zeigt, dass sich die Geschlechterverteilung über die Jahre verändert hat: Während 1998 nur 32 Prozent der Medienschaffenden Frauen waren, stieg der Anteil bis 2015 auf 39 Prozent und erreicht 2023 nun 44 Prozent. Dennoch sind Frauen weiterhin in Führungspositionen unterrepräsentiert und haben durchschnittlich dreieinhalb Jahre weniger Berufserfahrung als ihre männlichen Kollegen.

Ein bemerkenswerter Trend ist die fortschreitende Akademisierung: 2008 hatten 59 Prozent der Journalistinnen und Journalisten einen Hochschulabschluss, 2015 waren es 70 Prozent, und 2023 liegt der Anteil bei 80 Prozent. Besonders auffällig ist die Zunahme in der Romandie und der italienischsprachigen Schweiz, wo der Anteil akademisch ausgebildeter Medienschaffender auf 84 beziehungsweise 86 Prozent gestiegen ist.

Die Studie zeigt, dass Journalistinnen und Journalisten in der Schweiz älter werden. Lag das Durchschnittsalter 2015 noch bei 41,6 Jahren, beträgt es 2023 nun 42,9 Jahre. Bemerkenswert ist der Altersunterschied zwischen den Geschlechtern: Journalistinnen sind durchschnittlich vier Jahre jünger als ihre männlichen Kollegen. Auffällig ist auch die Altersverteilung: Während Frauen in der Gruppe der 20- bis 29-Jährigen überrepräsentiert sind, nimmt ihr Anteil in den höheren Altersgruppen deutlich ab.

Auch die politische Selbsteinschätzung hat sich verändert. Während Journalist:innen 2015 auf einer Skala von 0 (links) bis 10 (rechts) einen Wert von 4,02 angaben, liegt der Durchschnittswert 2023 bei 3,04, was eine stärkere Linksorientierung zeigt.

87 Prozent sind in der Schweiz geboren



Die Studie zeigt, dass 87 Prozent der Journalistinnen und Journalisten in der Schweiz geboren sind. Von den 13 Prozent, die im Ausland geboren wurden, stammen die meisten aus Deutschland (32 Prozent), Frankreich (22 Prozent) oder Italien (15 Prozent). Die Mehrheit der Medienschaffenden (67 Prozent) gibt an, dass beide Elternteile ebenfalls in der Schweiz geboren wurden, während 19 Prozent berichten, dass ein Elternteil und 15 Prozent, dass beide Elternteile aus dem Ausland stammen.

Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, in der rund 32 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund der ersten Generation haben, ist die Diversität in den Redaktionen geringer ausgeprägt. Dies unterstreiche den Bedarf an einer stärkeren Repräsentation vielfältiger Perspektiven innerhalb der journalistischen Belegschaft.

Grossteil beliefert mehrere Kanäle



Die Medienbranche ist durch die wirtschaftliche Entwicklung und den technologischen Wandel stark unter Druck geraten. Dies spiegelt sich in den Arbeitsbedingungen wider: 2015 waren nur 6 Prozent der Medienschaffenden befristet angestellt, 2023 liegt dieser Anteil bei 23 Prozent. Frauen sind hiervon überproportional betroffen. Auch der Anteil der Vollzeitbeschäftigten ist von 57 Prozent im Jahr 2015 auf 50 Prozent gesunken.

Ein Blick auf die Ressortspezialisierung zeigt: Männer arbeiten weiterhin häufiger in «Hard News»-Ressorts wie Politik und Wirtschaft, während Frauen in «Soft News»-Bereichen wie Kultur und Gesellschaft überrepräsentiert sind.

Die zunehmende Konvergenz der Medien spiegelt sich in der Arbeit der Journalistinnen und Journalistinnen wider: Nur noch 3 Prozent produzieren ausschliesslich für ein Format, während der Grossteil Inhalte für mehrere Kanäle wie Print, Online und soziale Medien erstellt. Dies erhöht den Druck auf die Medienschaffenden laut den Autoren erheblich.

40 Prozent sorgen sich um psychisches Wohl

Im Vergleich zu früheren Studien hat die Zahl der Medienschaffenden, die Bedrohungen und Angriffe erleben, zugenommen. 73 Prozent berichten von erniedrigenden oder hasserfüllten Äusserungen, ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu 2015. Ähnlich gestiegen ist die Wahrnehmung öffentlicher Diskreditierungen, die 67 Prozent der Befragten angeben.

Persönliche Bedrohungen wie Mobbing, Stalking oder sexuelle Belästigung betreffen weiterhin viele Medienschaffenden, wobei Frauen häufiger betroffen sind. Besonders beunruhigend ist der Anstieg der psychischen Belastungen: Fast 40 Prozent sorgen sich um ihr psychisches Wohl, ein deutliches Zeichen für die zunehmende Belastung im Beruf.

Einordnung von Ereignissen weniger wichtig

Ein Blick auf das Rollenverständnis der Journalistinnen und Journalisten ist spannend. 79 Prozent sehen sich laut der Studie als unparteiische Beobachterinnen und Beobachter. 78 Prozent möchten aktuelles Geschehen analysieren.



Ein interessanter Trend ist die gestiegene Bedeutung von Aufgaben wie Desinformation entgegenzuwirken, die heute 78 Prozent der Journalistinnen und Journalisten als wichtig empfinden. Rollen, die eine emotionale Ansprache des Publikums oder die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts betonen, bleiben auf mittlerem Niveau wichtig, während die Unterstützung der Regierung oder politischer Interessen nahezu keine Bedeutung hat.

Die Studienautoren unterstreichen die Notwendigkeit, Diversität in den Redaktionen zu fördern und Arbeitsbedingungen zu verbessern. Gleichzeitig rücken sie die Sicherheit von Medienschaffenden in den Fokus. Ein nationaler Aktionsplan, entwickelt vom Bundesamt für Kommunikation, setzt hier an und zielt darauf ab, Medienschaffende besser zu schützen (persoenlich.com berichtete).

In einer Zeit, in der der Journalismus essenziell für die demokratische Gesellschaft ist, zeigt die Studie eindringlich, dass sowohl die Branche als auch die Politik Massnahmen ergreifen müssen, um die Arbeit der Journalistinnen und Journalisten zu sichern und ihre Unabhängigkeit zu gewährleisten.