Digitec Galaxus

Online-Händler löscht 380’000 Reviews

Online-Händler löscht 380’000 Reviews

Künftig dürfen nur noch Kunden Produkte bewerten, die diese über die Plattform gekauft und erhalten haben.

Künftig dürfen bei den Onlineanbietern Digitec und Galaxus nur noch Kundinnen und Kunden Produkte bewerten, die diese auch tatsächlich über die Plattform gekauft und erhalten haben.