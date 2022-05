Google Marketing Live: Grosse Hürden und langweilige Jobs

von Tim Frei

Premiere für das US-Unternehmen in der Halle 550 in Zürich-Oerlikon: Der Event «Google Marketing Live» hat erstmals nicht nur in den USA stattgefunden, sondern auch in Zürich, wo sich Kundinnen und Partner von Google aus Europa, dem Mittleren Osten und Afrika (EMEA) versammelten.

Während am Dienstag die weltweiten Keynotes aus Googles Haupsitz in Mountain View (Kalifornien) live übertragen wurden, standen am Mittwoch diese Rednerinnen und Redner auf der Bühne in Zürich: Selin Song (Vice President EMEA, Google Customer Services-Team) referierte zum Thema «Results and Responsibility – Building a Future Ready Business», Pedro Pina (VP YouTube EMEA) unter anderem über das Format YouTube Shorts, Rajan Patel (VP of Engineering im Bereich Search, Google) zum Thema «Building for the Future of Search and Video» und die Autorin und Unternehmerin Margaret Heffernan über die Bedeutung von «mutigen Experimenten» für eine genauere Vorhersage der Zukunft.