Ginetta: Grosse Party zum zehnten Geburtstag

Am Freitag, 29. Juni feierte die Digitalagentur mit rund 200 Gästen im «Daizy» in der Binz in Zürich ihren zehnten Geburtstag bei strahlendem Wetter. Simon Raess gründete die Firma vor genau zehn Jahren – mehr als verrückte Idee, wie er es gerne bezeichnet. Ein zweiköpfiges Team bezog damals zwei Tische in einem Atelier in der Berner Matte. Heute zählt Ginetta über 40 Mitarbeitenden an den Standorten Zürich und Bern und zählt sich selber zu den «führenden Schweizer Digitalagenturen».







Wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt, habe Raess an seiner Rede grosse Dankbarkeit ausgedrückt, dass er es jeden einzelnen Tag mit inspirierenden Menschen zu tun habe: Auf der einen Seite talentierte Kollegen, die mit viel Herzblut an spannenden Projekten arbeiten, und auf der anderen Seite engagierte Auftraggeber aus allen Branchen der Schweiz, die digitale Innovation vorantreiben. (pd/eh)