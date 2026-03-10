Publiziert am 10.03.2026

Digitalswitzerland und die Implement Consulting Group haben am Dienstag anlässlich des AI-Flagship-Events in Zürich ein praxisorientiertes KI-Handbuch lanciert, heisst es in einer Mitteilung. Damit leistet das Handbuch laut den Herausgebern auch einen konkreten Beitrag zur Umsetzung des nationalen AI Action Plans.

Hintergrund der Initiative ist ein diagnostizierter Rückstand der Schweiz bei der KI-Adoption: Im internationalen Vergleich mit Ländern ähnlicher Wirtschaftskraft besteht Aufholpotenzial. Die grösste Hürde sei dabei der Schritt von isolierten Pilotprojekten zur unternehmensweiten Anwendung, so die Autoren. «Entscheidend ist nicht das theoretische Potenzial, sondern die konkrete Anwendung im Unternehmensalltag», sagt Andreas Meyer, Präsident von Digitalswitzerland.

Das Handbuch wurde in enger Zusammenarbeit mit der Implement Consulting Group entwickelt und basiert auf realen Erfahrungen von Schweizer Unternehmen. Es orientiert sich an vier Schwerpunkten: der Identifikation geeigneter Use Cases, dem Aufbau einer verantwortungsvollen KI-Governance, der Befähigung von Mitarbeitenden sowie der Rolle von Führungskräften bei der KI-Transformation. Als Praxisbeispiele dienen unter anderem Swisscom und die Berner Fachhochschule BFH.

Statt bei der Theorie zu bleiben, liefert das Handbuch direkt anwendbare Werkzeuge: Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Priorisierungsmatrizen und Checklisten für zentrale Phasen der Transformation. Das vollständige Werk ist ab sofort kostenlos bei der Implement Consulting Group verfügbar. (pd/spo)