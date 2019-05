Cablex: Heinz Herren neuer Verwaltungsratspräsident

Der Verwaltungsrat von Cablex ist neu zusammengestellt. Auf der Sitzung im April wurde Mario Rossi, der langjährige Präsident von Cablex und CFO bei Swisscom, aus seinem Präsidentenamt verabschiedet. Er hat Cablex in den vergangenen fünf Jahren «vorausschauend und mit klarer Strategie auf dem erfolgreichen Wachstumspfad begleitet», wie es in einer Mitteilung heisst. Er übergibt das Amt an Heinz Herren, der bis 2019 Konzernleitungsmitglied von Swisscom war und weiterhin verschiedene strategische Aufgaben für Swisscom übernimmt.

Die erste Herausforderung von Herren als Verwaltungsratspräsident besteht laut Mitteilung darin, die Integration der 1000 Mitarbeitenden des Customer Field Service von Swisscom eng zu begleiten und die strategischen Weichen zu stellen, damit Cablex weiterhin wächst. Neu in den Verwaltungsrat von Cablex gewählt wurde Marc Werner, Leiter des Geschäftsbereichs Sales & Services von Swisscom. Er wird sein Wissen im Bereich von Servicedienstleistungen in das Gremium einbringen.

Weitere Wechsel im Verwaltungsrat von Cablex betreffen Hanspeter Domanig, der das Gremium nach 18 Jahren verlassen hat, sowie Eugen Stermetz, der eine neue Tätigkeit bei Swisscom übernommen und den Cablex-Verwaltungsrat damit ebenfalls verlassen hat.

Der Verwaltungsrat setzt sich nun aus folgenden Mitgliedern zusammen: Heinz Herren (VRP), Mario Rossi (CFO Swisscom), Marc Werner, Leiter Sales & Services (Swisscom) und Hansjörg Hess (HJH Business Consulting). Die Geschäftsleitung bleibt bis zum 1. Januar 2020 unverändert, und Daniel Binzegger wird Cablex auch nach dem Zusammenschluss als CEO führen. (pd/cbe)