Swisscom: Christoph Aeschlimann folgt auf Heinz Herren

In der Konzernleitung des Telekomkonzerns Swisscom kommt es zu einem Wechsel. Der bisherige Leiter des Unternehmensbereichs IT, Netzwerk und Infrastruktur, Heinz Herren, gibt sein Amt ab und reduziert sein Pensum bei Swisscom auf 60 Prozent. Zu seinem Nachfolger und neuem Mitglied der Konzernleitung wird per 1. Februar 2019 Christoph Aeschlimann.

Heinz Herren wolle sich nach 17 Jahren bei Swisscom, davon über zehn Jahre als Mitglied der Konzernleitung, im Auftrag von Konzernchef Urs Schaeppi strategischen Projekten und Aufgaben widmen, teilt Swisscom am Dienstag mit. Zudem werde er sich nebst bestehenden auch für weitere Verwaltungsratsmandate engagieren. Herren war im Jahr 2001 als Leiter Marketing Wholesale der damaligen Fixnet AG zu Swisscom gestossen. Seit Januar 2014 ist er Leiter des Geschäftsbereichs IT, Network und Innovation.

Sein Nachfolger Christoph Aeschlimann ist derzeit CEO der Software-Engineering-Firma ERNI. Der in Genf wohnhafte Informatikingenieur verfüge über «umfassendes Digitalisierungs-Knowhow und ein breites technisches Wissen, aber auch ein sehr umfassendes Kundenverständnis und die Fähigkeit, Marktentwicklungen zu antizipieren», wird Swisscom-CEO Urs Schaeppi in der Mitteilung zitiert. (sda/as)