Swisscom: Höhere Preise ab April

27.01.2026

Höhere Preise ab April

Die Abonnements für Internet und Mobilfunk werden um 1,90 Franken pro Monat teurer, jene für TV und Festnetztelefonie steigen um 0,90 Franken.
Kunden, die mit der Preiserhöhung nicht einverstanden sind, können laut Swisscom ihren Vertrag vorzeitig auflösen. (Bild: Keystone/Til Bürgy)
Der Preisaufschlag gilt für Neu- und Bestandskunden, wie der grösste Schweizer Telekomanbieter am Dienstag in einem Communiqué bekannt gab. Ausgenommen seien die Grundversorgung, Prepaid-Angebote sowie die reinen Daten- und Kinder-Abos beim Mobilfunk. 

Die Kunden würden in den nächsten Tagen mit ihrer Rechnung und per E-Mail informiert. Wenn sie mit der Preiserhöhung nicht einverstanden seien, könnten die Kunden ihren Vertrag vorzeitig auflösen, hiess es weiter.

Grund sei der Preisverfall in der Telekombranche, während auf der anderen Seite die Leistungen ständig gestiegen seien. Dadurch würden die Gesamtmarktumsätze und die Umsätze pro Kunde sinken. «Dieser Umsatzrückgang im Telekommunikationsmarkt lässt sich nicht mehr allein durch Kostensenkungsmassnahmen und Effizienzsteigerungen auffangen», schrieb die Swisscom weiter. (sda/spo)


