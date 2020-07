Google

Homeoffice bis Juli 2021 verlängert

Google stellt sich auf noch ein Jahr Heimarbeit in der Corona-Krise ein. Der Schritt solle den Mitarbeitern mehr Flexibilität für die kommenden zwölf Monate erlauben, schrieb Firmenchef Sundar Pichai am Montag in einer E-Mail an die Mitarbeiter.

Die Google-Mitarbeitenden müssen sich wohl auf Homeoffice bis Mitte 2021 einstellen. (Bild: pixabay/Elchinator)