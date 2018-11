Die Zürcher Agentur Die Antwort lanciert mit «Hook Digital» ein eigenes digitales Sortiment und bietet Werbetreibenden damit die Möglichkeit, «in einem nationalen, digitalen Umfeld datenbasierte Kampagnen mit höchster Qualität zu realisieren», heisst es in einer Mitteilung. «Hook Digital» sei als Alternative «zu herkömmlichen Programmatic-Advertising-Angeboten im Display und Videobereich» zu verstehen. «Wie zum Teil mit Programmatic umgegangen wird, nimmt mir manchmal schon die Luft zum Atmen», sagt Digital Director Edwina Gescheidle in einem persoenlich.com-Interview.

Die «Hook Digital»-Produkte werden laut Mitteilung allesamt transparent abgerechnet. Der Auftraggeber wisse jederzeit, wie hoch der tatsächliche Anteil am Mediaspending, den technischen Kosten und der Dienstleistung sei. Es gebe keine versteckten Margen oder pauschalisierte Kosten. «Die digitale Medienbranche kränkelt. Die Leidtragenden sind die Endkunden, die sich auf ihre Agenturen verlassen und Unsummen von Kommissionen für intransparente Strukturprodukte bezahlen», wird Gescheidle in der Mitteilung zitiert.

Das Sortiment von «Hook Digital» umfasst als Grundbasis das Customer Data Silo (CDS). Das Produkt «Storytelling 2.0» schaffe es, mit den anvisieren Usern in Verbindung zu bleiben und immer wieder neue Geschichten zu erzählen. Dabei bleiben das Interesse des Users und die entsprechende Kontaktklasse immer im Fokus, schreibt die Agentur. Mit «Dynamic Retargeting» werde die Werbung mit «höchstmöglicher Relevanz und absoluter Streuminimierung» ausgeliefert, ohne den User zu stalken. Und mit «Customer Cycle» werde die richtige Botschaft an die entsprechend richtige Usergruppe ausgespielt. Hier gelte das Motto: «Branding dort, wo es benötigt wird, Performance dort, wo es Sinn macht».







Allgemein sei die Datensicherheit für die Agentur oberstes Gebot, heisst es in der Mitteilung weiter: Im Vergleich zu ähnlichen Produkten unterscheide sich das Sortiment insofern, dass alle Daten und ihre Behaviors «absolut in der Schweiz» – Schweizer User auf Schweizer Umfeldern – erhoben würden. Dazu arbeite Die Antwort mit «einem der grössten Schweizer Netzwerke» als Partner zusammen. Die Agentur verzichtet laut Communiqué auf Cloudlösungen und speichert die Daten aller Kunden in deutschen zertifizierten Rechenzentren.

Cybercrime mache «auch vor der Schweizer Grenze nicht Halt». Werbeauftraggeber wüssten vielfach nicht einmal, wie sehr und in welchen Kanälen sie davon betroffen seien. Mittels «Aufklärung, Bekämpfung und mit einem transparenten Sortiment» will Die Antwort Cybercrime entgegentreten. «Wir wissen, dass wir uns damit nicht nur Freunde machen in der Branche», heisst es dazu in der Mitteilung. (pd/cbe)