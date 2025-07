Publiziert am 22.07.2025

Fast drei Viertel aller Podcast-Hörer spielen das entsprechende Video ab, während sie zuhören. Das zeigt eine kürzlich durchgeführte Untersuchung in den USA, die auf einer Umfrage der Podcast-Anbieter Cumulus Media und Signal Hill basiert. Signal Hill-Präsident Paul Riismandel zufolge gilt dies über alle Altersgruppen hinweg. Das Phänomen könne also nicht auf die vermeintlich grosse Vorliebe der Generation Z für Videos zurückgeführt werden.

Podcast als reines Audio-Medium hat eine riesige Branche hervorgebracht, die sich heute weitgehend auf Videos konzentriert. Dieses Phänomen steht im Mittelpunkt eines aktuellen Beitrags der New York Times (NYT). Solche Sendungen folgen dem gleichen Format: Menschen sitzen in Stühlen in Studios und unterhalten sich. Das wird gefilmt und parallel zum Podcast übertragen. Diese Videos würden sich nicht durch besondere Kameraführung, auffällige Grafiken oder Erzählstrukturen auszeichnen.

Dennoch hätten laut YouTube-Statistiken Hunderttausende Menschen diese gefilmten Filmaufnahmen von bis zu fünf Stunden dauernden Podcasts angesehen. So hat sich laut NYT ein Mediengenre, das nach einem Audiogerät benannt ist – dem iPod – und von On-Demand-Hörern populär gemacht wurde, in den letzten Jahren zum visuellen Medium gewandelt.

Bei genauerer Betrachtung der Daten wird jedoch deutlich, dass die Frage, wie Menschen Podcasts konsumieren, vielschichtiger ist. Laut der Umfrage von Signal Hill spielen etwa 30 Prozent der Podcast-Konsumenten «das Video im Hintergrund ab oder minimieren es auf ihrem Gerät, während sie zuhören». Nicht wenige gehen währenddessen anderen Tätigkeiten nach. Als Beispiel wird eine Maklerin aus Pennsylvania genannt, die in ihrer Arbeitszeit Podcasts konsumiert. «Ich schaue kurz hin, wenn ich etwas Lustiges höre», sagt sie. Es fühle sich etwas persönlicher an, als wäre jemand bei einem zu Hause. (pte/cbe)