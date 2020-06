Im Weiterbildungsangebot CAS Digital Communication Excellence lernen die Absolventinnen und Absolventen, die Möglichkeiten der digitalen Transformation als Teil Ihrer Leadership-Strategie gekonnt zu planen, einzusetzen und zu verantworten. Gerademal ein Jahr nach der Einführung des Studienangebots an der FH Graubünden wurde dieses nun von der IAB Switzerland Association als Vertreterin der digitalen Werbebranche in der Schweiz zertifiziert, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Uns überzeugt das Gesamtprogramm des CAS bezüglich des Aufbaus, der Themenpalette sowie der Kombination aus Theorie und Praxis», wird Kristina Kaiser, Verantwortliche für Zertifizierungen bei der IAB Switzerland Association, zitiert. Der Fokus des CAS Digital Communication Excellence liege auf Digitalisierung, Medien, Kommunikation, Marketing und Leadership. «Als Fachverband sind wir bestrebt, dass Fachwissen in diesen Themengebieten entwickelt und gefördert wird.» Die Dozierenden der FH Graubünden bezeichnet der Branchenverband IAB als «ausgewiesene Experten ihres Fachgebiets».

Das Weiterbildungsangebot der FH Graubünden richtet sich an Kommunikatorinnen und Kommunikatoren, Führungskräfte in Unternehmen, Agenturen und Medienhäusern sowie Freelancerinnen und Freelancer, die das Potenzial der digitalen Transformation für ihre Kommunikationsentwicklung voll ausschöpfen wollen. «Gerade diese unterschiedlichen Sichtweisen und der damit verbundene Austausch haben einen zusätzlichen Lerneffekt, machen den Teilnehmenden Mut und geben Rückendeckung für eigene Digitalisierungsprojekte», so Studienleiterin Ines Jansky.

Im ersten Jahrgang absolvierten 22 Führungskräfte aus den unterschiedlichsten Bereichen den Lehrgang an der FH Graubünden. Im Oktober startet der nächste Lehrgang CAS Digital Communication Excellence. (pd/cbe)