ChatGPT: «Ich schreibe lieber Artikel als Prompts»

Publiziert am 08.09.2026

In der Schweiz können Unternehmen seit Ende August auf ChatGPT werben. Der Ansturm auf das Angebot bleibt im Moment noch aus (persoenlich.com berichtete). «Die Vorsicht hat mit Brand Safety zu tun», erklärt Redaktorin Sandra Porchet im persoenlich.com-Podcast. Andere Bereiche zwingt künstliche Intelligenz, sich neu zu erfinden. Sowohl bei Universitäten wie im Journalismus gibt es Diskussionen über das Delegieren des Schreibens an die Maschine. «Ich schreibe lieber Artikel als Prompts», so Porchet. Für Verleger Matthias Ackeret findet «eine epochale Änderung statt».

Roger Federer ist Thema der Rubrik Good News/Bad News. Am Wochenende ist bekanntgeworden, dass der Tennis-Ass nicht in der neuen Herbstkampagne von Schweiz Tourismus erscheinen wird. Dass dies die Titelgeschichte des SonntagsBlick und auch Thema in der NZZ gewesen sei, sei etwas Positives. «Man redet wieder über Werbung», stellt Ackeret fest.

Die neueste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify oder Apple Podcasts – verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben. (spo)