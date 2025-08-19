Publiziert am 19.08.2025

Der Schweizer Verein Digital Ad Trust (DAT) hat eine kostenlose Inclusion List mit über 500 geprüften Websites lanciert. Die Liste richtet sich an Mediaagenturen und Werbekunden, die bei programmatischer Werbung auf Qualität statt Quantität setzen wollen.

Die zertifizierten Websites wurden in den Kategorien Sichtbarkeit, Ad Fraud und Markensicherheit geprüft. «Unsere Inclusion List ist eine gezielte Antwort auf die oft unkontrollierte Streuung programmatischer Werbung», wird DAT-Präsident Roland Ehrler in einer Mitteilung zitiert. Die Liste umfasst hauptsächlich Schweizer Medienangebote sowie ausgewählte deutsche Websites mit hohem Schweizer Inventaranteil.

Programmatische Werbung landet oft auf einer Vielzahl internationaler Websites, ohne dass Werbekunden Kontrolle über deren Qualität haben. Die DAT-Inclusion List soll diesem Problem begegnen, indem sie eine kuratierte Auswahl qualitätsgeprüfter Websites anbietet.

Der Verein wurde von den drei Branchenverbänden IAB Switzerland, Leading Swiss Agencies (LSA) und Schweizer Werbe-Auftraggeberverband (SWA) gegründet. Digital Ad Trust verfolgt keine kommerziellen Zwecke und konzentriert sich auf Transparenz in der Digitalwerbung sowie Aufklärung zu Ad Fraud, Brand Safety und User Experience.

Die Inclusion List steht ab sofort kostenlos zum Download auf digitaladtrust.ch zur Verfügung. Werbekunden und Agenturen können damit ihre digitalen Kampagnen gezielter platzieren und Streuverluste reduzieren. (pd/cbe)