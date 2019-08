«Who wants to be an influencer?» – unter diesem Motto startete Ticino Turismo am Dienstag einen Castingaufruf an die Community von «Newly Swissed», einem englischsprachigen Onlinemagazin. «Die Zielgruppe der Expats ist für unsere Ferienregion spannend. Während ihres Aufenthalts sind sie sehr daran interessiert ihr Gastland kennen zu lernen und reisen entsprechend viel innerhalb der Schweiz», wird Manuela Nicoletti, Marketingdirektorin von Ticino Turismo, in einer Mitteilung zitiert. «Darüber hinaus sind sie sehr aktiv auf den Social-Media-Kanälen und gut untereinander vernetzt. Dadurch werden sie mit jedem Aufenthalt im Tessin auch zu Botschaftern für unsere Ferienregion.»

Mit dem Castingaufruf «Who wants to be an influencer?» suchen Ticino Turismo und «Newly Swissed» gemeinsam unter der Schweizer Expat-Community Interessenten, die das Handwerk eines Influencers erlernen und das Tessin näher kennen lernen möchten. Bewerben kann sich jeder ab 18 Jahren, der aktuell in der Schweiz lebt und Englisch spricht. In einem Selfie-Video sollen Bewerber der Jury ihre Motivation erläutern, warum sie der nächste grosse Influencer sein wollen.

Für den Gewinner dieses Influencer-Castings wartet vom 4. bis 6. Oktober 2019 ein Wochenende im Tessin voller Workshops. Ziel ist, dass der Gewinner perfekte Fotos und Videos für Beiträge auf seinen Social-Media-Kanälen generiert und bei seinen Followern Aufmerksamkeit für das Tessin schafft. (pd/cbe)