Best of Swiss Web: IoT-Plattform gewinnt Hauptpreis

Publiziert am 03.04.2025

An der 25. Ausgabe der Best of Swiss Web Awards wurde das Projekt «Bucher Connect Service-Plattform» als «Master of Swiss Web 2025» ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am Donnerstagabend in The Hall in Dübendorf statt.

Die Jury würdigte das Projekt für seine Innovationen im digitalen Flottenmanagement. Die IoT-gestützte Plattform ermöglicht eine Echtzeit-Überwachung und Optimierung von kommunalen Flotten weltweit, reduziert Servicekosten und maximiert die Fahrzeugauslastung. Mit ihrer benutzerfreundlichen, modularen Struktur und intuitivem Design bietet sie einen Mehrwert für Städte und Gemeinden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die rote Boje des .swiss-Awards ging zum ersten Mal ins Wallis an das Projekt «zermat.swiss». Jurypräsident Fabian Unteregger lobte die Website von Zermatt Tourismus für ihre Kombination von Qualität, Innovation, Design, Bodenständigkeit, Vertrauenswürdigkeit und Mehrsprachigkeit.

Den Goldbach Crossmedia Award 2025 erhielt das Projekt «Arosa macht Träume wahr» von Arosa Tourismus (persoenlich.com berichtete).

Die vollständige Liste aller Gold-, Silber- und Bronze-Gewinner ist auf der Webseite von Best of Swiss Web verfügbar. (pd/cbe)