Goldbach Crossmedia Award: Arosa Tourismus gewinnt Gold

Publiziert am 03.04.2025

Mit der ersten crowd-generierten KI-Kampagne der Schweiz «Arosa macht Träume wahr» haben sich Arosa Tourismus und Yoveo (Team Farner) gegen 18 weitere nominierte Projekte durchgesetzt und den Goldbach Crossmedia Award 2025 gewonnen. Die Preisverleihung fand am Donnerstagabend in der Eventlocation The Hall statt.

Die Gewinnerkampagne setzte laut einer Mitteilung auf einen innovativen Co-Creation-Ansatz: Die Schweizer Bevölkerung wurde eingeladen, ihre persönlichen Traumvorstellungen von Bergferien zu formulieren. Mithilfe künstlicher Intelligenz wurden mehr als 43'000 dieser Träume visualisiert und anschliessend kanaloptimiert für verschiedene Werbemittel aufbereitet – von Social Media und TV-Spots bis hin zu Gondeln, ÖV-Bussen, limitierten Briefmarken und Badetüchern.

Passend zum Markenversprechen «Arosa macht Träume wahr» wurden zahlreiche der eingereichten Ideen nicht nur visuell umgesetzt, sondern tatsächlich realisiert. Die Tourismusdestination verschenkte unter den Teilnehmenden Wellness-Wochenenden und Aprés-Ski-Erlebnisse.

Den zweiten Platz beim Goldbach Crossmedia Award belegte die Kampagne «Werbung naja, Zins gut» von Bank Cler und Neu Creative Agency. Bronze ging an «Die Migros als Playmobil» von Wirz Group und Migros Supermarkt AG. Den Publikumspreis sicherte sich die Swiss-Kampagne «LXmas For You» von MSM.digital & Tamino Productions.

Der Goldbach Crossmedia Award wird im Rahmen von Best of Swiss Web verliehen und zeichnet herausragende crossmediale Kampagnen aus. (pd/cbe)