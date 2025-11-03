Swissquote: Jan De Schepper zum neuen CEO von Yuh ernannt

Publiziert am 03.11.2025

Der 49-jährige Jan De Schepper arbeitet seit 2015 bei Swissquote, zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung und Chief Sales & Marketing Officer. Er übernimmt die Leitung von Yuh per sofort, wie Swissquote in einer Medienmitteilung schreibt. Zusätzlich bleibt De Schepper in der Geschäftsleitung von Swissquote und ist weiterhin für die Produkt- und Marketingstrategie von Swissquote verantwortlich.

De Schepper war massgeblich am internationalen Markenaufbau von Yuh beteiligt und prägte die Entwicklung einer KI-basierten Produktstrategie, schriebt das Unternehmen.

Yuh ist eine All-in-One-Finanzplattform. Sie ermöglicht es, mit einem kostenlosen Konto in mehrere Währungen zu zahlen, zu sparen und zu investieren, einschliesslich Aktien, Kryptowährungen und ETFs. Die App ist speziell auf jüngere, technikaffine Nutzer ausgerichtet.

Das eigenständige Unternehmen mit Hauptsitz in Gland VD wurde 2021 von PostFinance und Swissquote mit einem Anteil von jeweils 50 Prozent gegründet. Per Juli 2025 wurde Yuh vollständig von Swissquote übernommen. Yuh beschäftigt derzeit etwas mehr als 70 Angestellte. (pd/nil)