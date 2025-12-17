17.12.2025

In Flagranti

Jan Rohleder ist Digital Experience Director

Er ist seit Oktober für die Berner Agentur tätig und soll digitale Transformationsprojekte vorantreiben.
In Flagranti: Jan Rohleder ist Digital Experience Director
Jan Rohleder arbeitete zuvor auch bei Jung von Matt Tech und Merkle/Dentsu. (Bild: zVg)
Publiziert am 17.12.2025

Jan Rohleder bringt langjährige Branchenerfahrung mit. Der Digital-Berater arbeitete zuvor bei Jung von Matt Tech und Merkle/Dentsu. Danach machte er sich mehrere Jahre als selbstständiger Berater einen Namen, insbesondere bei Kunden aus der Automobil- und Industriebranche, heisst es in einer Mitteilung.

In seiner neuen Funktion bei In Flagranti wird Rohleder digitale Transformationsprojekte vorantreiben und die strategische Weiterentwicklung der Agentur im Neukundengeschäft mitgestalten. Sein Fokus liegt dabei auf praxisnahen und kostenbewussten Marketing-Lösungen für KMU. (pd/spo)


Kommentar wird gesendet...

KOMMENTARE

Neue Podcast-Folge: Jetzt reinhören