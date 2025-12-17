In Flagranti: Jan Rohleder ist Digital Experience Director

Jan Rohleder bringt langjährige Branchenerfahrung mit. Der Digital-Berater arbeitete zuvor bei Jung von Matt Tech und Merkle/Dentsu. Danach machte er sich mehrere Jahre als selbstständiger Berater einen Namen, insbesondere bei Kunden aus der Automobil- und Industriebranche, heisst es in einer Mitteilung.
In seiner neuen Funktion bei In Flagranti wird Rohleder digitale Transformationsprojekte vorantreiben und die strategische Weiterentwicklung der Agentur im Neukundengeschäft mitgestalten. Sein Fokus liegt dabei auf praxisnahen und kostenbewussten Marketing-Lösungen für KMU. (pd/spo)
Kommentar wird gesendet...