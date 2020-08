TX Markets: Jeremy Seitz wird Chief Technology Officer

In seiner neuen Rolle ist Jeremy Seitz für die übergreifende Tech-Strategie von TX Markets und den zugehörigen Online-Marktplätze zuständig. Als Software-Engineer mit langjähriger Erfahrung hat er sowohl in den USA als auch in der Schweiz bei Startups gearbeitet und Produkte entwickelt. Er wird eng mit den Online-Marktplätzen zusammenarbeiten und dabei die unternehmensübergreifende Kollaboration fördern, auf starke Technologie-Standards und offene APIs setzen, um die Weiterentwicklung der Online-Marktplätze zu beschleunigen.

Seitz war seit 2016 Chief Technology Officer der Ricardo AG, die Teil von TX Markets ist. Er leitete dabei ein Team von rund 50 Personen in der Schweiz und Frankreich und verantwortete alle Technologie-Themen bei Ricardo, unter anderem den kompletten Neubau der Plattform in den letzten Jahren. (pd/eh)