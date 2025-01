Emek | UKW: «Jetzt wurde mal ein Fächer mit möglichen Massnahmen geöffnet»

Publiziert am 14.01.2025

Die Eidgenössische Medienkommission Emek präsentierte am Dienstag in Bern ihren neusten Bericht. Darin schlägt die Kommission Massnahmen vor, um gegen die Markt- und Medienmacht der grossen Tech-Plattformen vorzugehen. persoenlich.com-Redaktor Nick Lüthi war an der Pressekonferenz der Emek und hat mit Vizepräsident Manuel Puppis gesprochen. In der aktuellen Podcastfolge befragt ihn persönlich-Verleger Matthias Ackeret zu den Vorschlägen und deren Praxistauglichkeit. Lüthi sagt dazu: «Jetzt wurde mal ein Fächer an möglichen Massnahmen geöffnet». Weiter kommt auch der persoenlich.com-Dauerbrenner zur Sprache: die UKW-Abschaltung und ihre Folgen. Unter anderem geht es diesmal um Strassentunnels, Armeelastwagen und Roger Schawinski.





Die neueste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint wöchentlich immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben. (red)