Studio 47: Jörg Kachelmann gibt es bald als Avatar

Publiziert am 13.01.2026

Technische Grundlage ist eine vom Sender in Duisburg entwickelte KI-Plattform für automatisierte TV-Produktionen. Über das System können Redaktionen Texte eingeben oder KI-gestützt vorbereiten lassen und daraus sendefähige Beiträge generieren. Der Avatar wurde in mehreren Varianten erstellt, um verschiedene Einsätze zu ermöglichen.

«Mit dem Kachelmann-Avatar zeigen wir, wie KI-gestützte Produktion praktisch funktioniert, effizient, transparent und verantwortet», wird Chefredakteur Sascha Devigne in einer Medienmitteilung des Senders zitiert. «Das ist Innovation mit klarem Mehrwert für Redaktionen.» Die Avatar-Moderation wird nach Angaben des Senders transparent gekennzeichnet, die Inhalte bleiben redaktionell verantwortet.

Jörg Kachelmann erklärt: «Wetter ist Information, sie muss verständlich, präzise und verlässlich sein. Das Avatar-Format eröffnet neue Wege, diese Qualität regelmässig und effizient ins Programm zu bringen.»

Studio 47 plant, das System als Lizenzmodell anderen Regional- und Lokalsendern sowie digitalen Publishern zur Verfügung zu stellen. Das Format soll als skalierbares Modul für Nachrichten- und Magazinstrecken dienen. (pd/nil)