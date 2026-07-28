Argus Data Insights: Kanaan koordiniert künftig alle KI-Aktivitäten

Publiziert am 28.07.2026

Argus Data Insights schafft per 1. August die gruppenweite Funktion des Group Chief AI Officer. Die neue Rolle koordiniert laut Mitteilung sämtliche KI-Initiativen des Media-Intelligence-Unternehmens über Länder und Geschäftsbereiche hinweg, setzt fachliche Prioritäten und begleitet den Transfer von Ideen in tragfähige Anwendungen. Ein besonderer Fokus liege auf Qualität, Skalierbarkeit und einem verantwortungsvollen KI-Einsatz im Einklang mit Standards wie dem EU AI Act, heisst es weiter.

Ana Kanaan war bisher als Head of Innovation bei Argus Data Insights tätig und bringt laut eigenen Angaben die inhaltliche und technologische Kompetenz für die neue Aufgabe mit.

«KI ist kein isoliertes Technologiethema, sondern eine zentrale Fähigkeit für unsere zukünftige Weiterentwicklung. Entscheidend ist, dass wir daraus konkreten Mehrwert für unsere Kundschaft, unsere Prozesse und unsere Teams schaffen», wird Oliver Spring, Group CEO von Argus Data Insights, in der Mitteilung zitiert.

Die Argus Data Insights Gruppe bezeichnet sich als führenden Anbieter von Media-Intelligence-Lösungen mit über 130 Jahren Erfahrung. Das Portfolio umfasst Medienbeobachtung und Medienanalyse sowie digitale Lösungen für Public Relations, Marketing und Sales. Die Gruppe ist mit Standorten in Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Spanien vertreten. (pd/nil)